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10:45, 29 сентября 2023Забота о себе

Дочь певицы Глюкозы сообщила о проблемах с психическим здоровьем

Дочь певицы Глюкозы призналась, что страдает от тревожности и панических атак

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

16-летняя дочь певицы Натальи Ионовой — Глюкозы — призналась, что страдает из-за панических атак и тревожности. Рассказом Лидии Чистяковой о проблемах с психическим здоровьем поделилось издание NEWS.ru со ссылкой на блог девушки.

Чистякова сообщила, что обратилась за помощью к психологу, потому что некомфортно чувствует себя в общественных местах: испытывает страх и страдает от панических атак. Из-за этого, по ее словам, она даже перестала ходить в торговые центры и большие рестораны.

Дочь Глюкозы добавила, что во время панических атак у нее учащается пульс и возникает сильное чувство угрозы. «Мне легче, если со мной есть кто-то из друзей. Я не люблю, когда посторонние люди будто на меня набрасываются, близко подходят», — написала Чистякова в блоге.

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Ранее Глюкоза перенесла две операции из-за ошибки итальянских врачей. По ее словам, в Италии ей назначили неправильное лечение после травмы, из-за чего в России она оказалась на операционном столе.

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    Вера Владзиевская
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