Дочь Ларисы Гузеевой показала тело после похудения

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сбросила вес и показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя дочь знаменитости продемонстрировала тело в нижнем белье кремового оттенка. «Можно теперь хоть временно меня не буллить?» — подписала она ролик.

Кроме того, родственница Гузеевой примерила туфли на высоких каблуках, распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в сентябре 19-летняя дочь Моники Беллуччи появилась на Неделе моды в костюме черного цвета, который состоял из топа-бралетта, кардигана с перьями и юбки длины макси.