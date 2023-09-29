Паралимпийский комитет выступил против полной приостановки членства России

Генассамблея МПК проголосовала против полной приостановки членства России

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полной приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Генассамблея проходит в Бахрейне 28 и 29 сентября. Из 152 членов МПК 74 выступили против исключения России, 65 — за, еще 13 делегатов воздержались от голосования. При этом организация по-прежнему обсуждается возможность частичной приостановки членства ПКР.

7 сентября президент ПКР Павел Рожков рассказал, что МПК готовится навсегда приостановить членство России. Он утверждает, что организация планирует избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой российская сторона через спортивный трибунал добилась восстановления в правах после приостановки членства осенью 2022 года.

В прошлом году МПК не допустил российских спортсменов к соревнованиям на Играх-2022. Изначально сборной спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.