iPhone 13 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 подешевел на российском рынке до 65 тысяч рублей

Выпущенный в 2021 году смартфон Apple подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно информации медиа, представленный в 2021 году стартовый телефон Apple оказался доступен за 65 тысяч рублей и дешевле. На старте продаж аппарат был оценен в 80 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело почти на 20 процентов.

«Смартфон все еще остается актуальным, при этом его стоимость в российских магазинах снижается», — отметили авторы издания. По их словам, на рынке достаточно предложений с iPhone 13 по доступной цене.

Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 3240 милиампер-часов, биометрическим сенсором Face ID, стереодинамиками.

В конце сентября стало известно, что на российском рынке впервые подешевели новые смартфоны Apple. Если на старте продаж iPhone 15 был оценен в минимум в 130 тысяч рублей, то спустя неделю после его появления цена снизилась до 100 тысяч рублей.