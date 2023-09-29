Правительство Армении назвало число переехавших в страну жителей Карабаха

Правительство Армении: из Карабаха в республику переехали более 97 тысяч человек

В Армению из Нагорного Карабаха переехали более 97 тысяч человек. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

«По состоянию на 18:00 (17:00 по мск) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 97 735 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 20 609 транспортных средств, 74 382 человека прошли регистрацию», — сказала она.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана сообщило, что Карабах в ближайшие дни посетит миссия Организации Объединенных Наций (ООН).