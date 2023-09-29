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19:05, 29 сентября 2023Моя страна

В Екатеринбурге появится посвященный первому учителю памятник

В Екатеринбурге установят посвященный первому учителю монумент

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Екатеринбурге на аллее Свердловского областного педагогического колледжа появится памятник, посвященный первому учителю. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Памятник, изображающий учительницу и ученика, находится на завершающем этапе производства. Монумент будет способствовать признанию особого статуса преподавателей.

Как рассказал директор литейного дома «Дубровин» Иван Дубровин, автором композиции является член Союза художников России и ЮНЕСКО Игорь Яворский. По словам Дубровина, художнику удалось передать связь между учеником и учителем.

Ранее сообщалось, что шесть новых арт-объектов появятся в Нижнем Новгороде на улице Кожевенной. Отмечается, что все скульптуры станут частью туристического кода — комплекса мероприятий по планированию и благоустройству пространства города.

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    Алиса Удовик
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