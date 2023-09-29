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19:05, 29 сентября 2023Моя страна

В Калининграде состоится бесплатный музыкальный концерт

В Калининграде 3 октября пройдет бесплатный музыкальный концерт

Фото: «Центральная музыкальная школа»

В Калининграде на острове Октябрьский состоится посвященный Международному дню музыки концерт. Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на областное министерство по культуре и туризму.

Бесплатное мероприятие пройдет 3 октября в филиале Центральной музыкальной школы. Гости концерта услышат сольные и ансамблевые выступления молодых музыкантов. Учащиеся кафедр исполнят произведения известных композиторов: Шуберта, Сен-Санса, Шопена и других.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 1 октября откроется 15-й Международный музыкальный фестиваль «Шедевры мировой классики», который пройдет в историческом Кафедральном соборе на острове Канта. На фестивале прозвучат шедевры мировой классики.

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    Алиса Удовик
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