Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 29 сентября 2023Мир

Украинский ветеран-нацист пообещал уехать в Южную Америку после скандала

Украинский ветеран-нацист Хунка пообещал уехать в Южную Америку после скандала

Кадр: CBC News: The National / YouTube

Канадское телевидение дозвонилось до Ярослава Хунка из дивизии СС «Галичина», которого ранее чествовали в парламенте Канады. Об этом сообщает МК.RU.

По словам эсэсовца, он столкнулся с «ненавистью, которую невозможно представить». Хунка рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.

На его слова отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она заявила, что необходимо запросить список друзей Хунки в Латинской Америке.

Ранее Захарова обвинила премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи после его заявления о том, что он не знал о прошлом Хунки, которого чествовали в палате общин. По ее словам, власти страны «продолжают разыгрывать спектакль».

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    Украинский ветеран-нацист пообещал уехать в Южную Америку после скандала

    В Саудовской Аравии заявили о неоправданном риске Зеленского

    На Украине увидели шаги к уголовному преследованию всех русскоговорящих

    В московском подъезде появилось объявление для заразившего дом тараканами соседа

    В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

    Российский военный назвал главные проблемы ВСУ на фронте

    25-летняя женщина рассказала о плюсах отношений с 48-летним мужем

    В Британии признали недооценку мощности российской обороны

    Россия призвала ООН осудить теракт на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости