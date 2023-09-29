Украинский ветеран-нацист Хунка пообещал уехать в Южную Америку после скандала

Канадское телевидение дозвонилось до Ярослава Хунка из дивизии СС «Галичина», которого ранее чествовали в парламенте Канады. Об этом сообщает МК.RU.

По словам эсэсовца, он столкнулся с «ненавистью, которую невозможно представить». Хунка рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.

На его слова отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она заявила, что необходимо запросить список друзей Хунки в Латинской Америке.

Ранее Захарова обвинила премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи после его заявления о том, что он не знал о прошлом Хунки, которого чествовали в палате общин. По ее словам, власти страны «продолжают разыгрывать спектакль».

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».