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20:52, 29 сентября 2023Экономика

В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил запретить экспорт нефти в недружественные страны

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Необходимо запретить поставки нефти из России в недружественные страны для борьбы с ростом цен на внутреннем рынке. Об этом лидер фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале.

«На рынках недружественных нам стран объем экспорта нефтепродуктов как прямого, так и косвенного должен быть равен нулю», — говорится в публикации. Председатель партии также призвал ограничить «серый» вывоз топлива из страны. «Должен быть сформирован перечень предприятий, имеющих право торговли бензином, а в случае необходимости — и других нефтепродуктов», — предложил Слуцкий.

Он также подчеркнул, что не может быть «никакого следования так называемому потолку внешних закупочных цен на российскую нефть». Лидер думской фракции добавил, что ситуация будет находиться на контроле у партии, которая готова оперативно включиться в разработку необходимых законопроектов.

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По мнению Слуцкого, одной из причин роста розничных цен на топливо стали недобросовестные бизнесмены, «завышающие цены на заправках ради сиюминутной выгоды». «Контролирующие органы должны не допускать попыток нажиться на россиянах. Если надо — инициируем парламентское расследование, чтобы вскрыть, кто наживается на разнице закупочных и экспертных цен», — сообщил парламентарий.

21 сентября правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Речь идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.

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