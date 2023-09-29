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23:50, 29 сентября 2023Культура

Подозреваемому в убийстве Тупака Шакура предъявили обвинения

Прокуратура предъявила обвинения подозреваемому в убийстве рэпера Тупака Шакура

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Прокуратура предъявила обвинения подозреваемому в убийстве американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году Дуэйну Дэвису, известному как Keffe D. Об этом сообщает CBS News.

Прокурор Марк ДиаДжиакомо описал Дэвиса как «командующего» и «заказавшего смерть» рэпера. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве с применением смертельного оружия.

«На протяжении 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости. Хотя многие считали, что его убийство не имеет значение для полиции, говорю вам, это не правда», — заявил окружной шериф Кевин МакМэхилл.

Ранее сообщалось, что во время задержания в доме Дэвиса были обнаружены различные материалы, посвященные Тупаку и его гибели.

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта между рэперами Восточного и Западного побережья Америки. Тупак сидел на пассажирском месте автомобиля, за рулем которого находился продюсер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года сообщалось, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Дэвиса — Орландо Андерсон.

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    Марина Совина
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