Подозреваемому в убийстве Тупака Шакура предъявили обвинения

Прокуратура предъявила обвинения подозреваемому в убийстве рэпера Тупака Шакура

Прокуратура предъявила обвинения подозреваемому в убийстве американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году Дуэйну Дэвису, известному как Keffe D. Об этом сообщает CBS News.

Прокурор Марк ДиаДжиакомо описал Дэвиса как «командующего» и «заказавшего смерть» рэпера. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве с применением смертельного оружия.

«На протяжении 27 лет семья Тупака Шакура ждала справедливости. Хотя многие считали, что его убийство не имеет значение для полиции, говорю вам, это не правда», — заявил окружной шериф Кевин МакМэхилл.

Ранее сообщалось, что во время задержания в доме Дэвиса были обнаружены различные материалы, посвященные Тупаку и его гибели.

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта между рэперами Восточного и Западного побережья Америки. Тупак сидел на пассажирском месте автомобиля, за рулем которого находился продюсер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года сообщалось, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Дэвиса — Орландо Андерсон.