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20:44, 29 сентября 2023Культура

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе задержан Дуэйн Дэвис, подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Keefe D

Keefe D. Кадр: видео The Art of Dialogue / YouTube

В пятницу, 29 сентября, полиция города Лас-Вегас задержала подозреваемого в убийстве американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Известно, что сотрудники правопорядка еще в июле этого года ворвались в дом жены 60-летнего Дуэйна Дэвиса, известного как Keffe D, с целью проведения обыска. Мужчина известен следствию по различным интервью. В своих мемуарах «Легенда Комптон-стрит» Дэвис также признавался, что находился в автомобиле, из которого велась стрельба по хип-хоп-артисту.

Во время задержания в доме Дэвиса были обнаружены различные материалы, посвященные Тупаку и его гибели. Также были найдены жесткие диски, мобильный телефон, несколько пуль 40-го калибра и фотографии, на которых есть люди, вероятно связанные с убийством.

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта между рэперами Восточного и Западного побережья Америки. Тупак сидел на пассажирском месте автомобиля, за рулем которого находился продюсер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года сообщалось, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Дэвиса — Орландо Андерсон.

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    Сергей Равин
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