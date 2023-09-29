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13:34, 29 сентября 2023Россия

Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

Песков: Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым поддержку всех бойцов СВО

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин во время встречи с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и бывшим командиром из ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым обсудил поддержку участвующих в СВО бойцов. Детали встречи раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Эта работа [по оказанию помощи] всем проводится, [у нас] большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Как раз в этом плане разговор сегодня и велся», — сказал Песков.

Путин провел встречу с Трошевым и Евкуровым в Кремле вечером в четверг, 28 сентября. На встрече стороны обсудили формирование отрядов из добровольцев. Сообщалось, что президент указал на необходимость обеспечения всех без исключения участников боевых действий равными социальными гарантиями.

Впоследствии Песков сообщил, что Трошев уже работает в Минобороны. Он не уточнил, какую конкретно должность занял экс-командир «Вагнера».

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    Анастасия Шейкина
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