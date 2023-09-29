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13:53, 29 сентября 2023Бывший СССР

Москва обсудит с Баку будущее российской миротворческой миссии

Песков: Москва обсудит будущее миротворческой миссии с азербайджанской стороной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Москва обсудит с Баку будущее российской миротворческой миссии уже на азербайджанской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас трудно что-то сказать о перспективах миссии российских военных. «Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сообщил он.

Также представитель Кремля заявил, что вопрос утверждения мирного договора между Баку и Ереваном по-прежнему актуален, несмотря на решение властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении ее существования.

Ранее глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Он поручил распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

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