Песков: Москва обсудит будущее миротворческой миссии с азербайджанской стороной

Москва обсудит с Баку будущее российской миротворческой миссии уже на азербайджанской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас трудно что-то сказать о перспективах миссии российских военных. «Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сообщил он.

Также представитель Кремля заявил, что вопрос утверждения мирного договора между Баку и Ереваном по-прежнему актуален, несмотря на решение властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении ее существования.

Ранее глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Он поручил распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.