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13:38, 29 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили актуальность вопроса о мирном договоре между Баку и Ереваном

Песков: вопрос мирного договора между Баку и Ереваном актуален на фоне темы НКР

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Вопрос утверждения мирного договора между Баку и Ереваном по-прежнему актуален, несмотря на решение властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении ее существования. Актуальность темы оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, актуален», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Населению региона было предложено изучить представленные Азербайджаном условия реинтеграции для принятия решения о возможности пребывания в Карабахе.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на карабахской территории.

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