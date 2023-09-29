Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:34, 29 сентября 2023Силовые структуры

Троих военных ВСУ отправили на 20 лет в колонию за обстрел жителей Мариуполя

Суд дал по 20 лет троим военным ВСУ за обстрел жителей Мариуполя

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России суд приговорил к 20 годам лишения свободы троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел машин с мирными жителями Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Дмитрия Иващенко, Сергея Яремкевича и Владислава Бондаря из 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении по мотивам политической и идеологической ненависти. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что с 1 марта по 12 апреля 2022 года они находились на боевом дежурстве в кинотеатре Мариуполя под условным названием «Барс-2». Оттуда они увидели на Никопольском проспекте колонну из пяти гражданских автомобилей с белыми ленточками и надписями «Люди» и «Дети». Осознавая, что в машинах передвигаются мирные жители, украинские военные открыли по ним огонь. Люди успели укрыться от обстрела.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан

    Жена Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации

    ФСБ раскрыла земельную аферу и изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

    «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

    В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

    В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

    Популярный британский певец приобрел поместье для детских яслей

    Российских военных летчиков вооружили автоматами

    Белая женщина победила в конкурсе красоты в африканской стране

    В ЕС назвали реалистичный срок вступления Украины в блок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости