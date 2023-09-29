Троих военных ВСУ отправили на 20 лет в колонию за обстрел жителей Мариуполя

Суд дал по 20 лет троим военным ВСУ за обстрел жителей Мариуполя

В России суд приговорил к 20 годам лишения свободы троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел машин с мирными жителями Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Дмитрия Иващенко, Сергея Яремкевича и Владислава Бондаря из 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении по мотивам политической и идеологической ненависти. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что с 1 марта по 12 апреля 2022 года они находились на боевом дежурстве в кинотеатре Мариуполя под условным названием «Барс-2». Оттуда они увидели на Никопольском проспекте колонну из пяти гражданских автомобилей с белыми ленточками и надписями «Люди» и «Дети». Осознавая, что в машинах передвигаются мирные жители, украинские военные открыли по ним огонь. Люди успели укрыться от обстрела.