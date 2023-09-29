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15:30, 29 сентября 2023Спорт

Боец UFC рассказал о способах безнаказанно принимать допинг

Боец UFC Вера заявил, что безнаказанный прием допинга стоит 20 тысяч долларов

Фото: Aaron Meullion-USA TODAY Sports / Reuters

Эквадорский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Вера рассказал о способах безнаказанно принимать допинг. Об этом сообщает Overtime Heroics.

По его словам, это стоит около 20 тысяч долларов. «Вызовите хорошего врача, и бум. Хороший врач даст вам хорошие продукты, расскажет, как очиститься», — отметил Вера.

Спортсмен также раскритиковал Американское антидопинговое агентство (USADA) за то, что его представители приходят с проверками в строго регламентированное время. «Я был бы рад, если бы USADA постучали в вашу дверь в 4 утра, 10 вечера, 3 дня — рандомно. Я могу пойти в горы Эквадора и сказать им, что на охоте. Я буду принимать ЭПО и все такое. Когда вернусь, во мне уже ничего не будет», — заявил Вера.

30-летний спортсмен, выступающий в легчайшем весе, дебютировал в UFC в 2014 году. В его активе 20 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Спортсмен потерпел восемь поражений, еще один поединок с его участием завершился вничью.

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    Алексей Гусев
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