Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым добровольцев

Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих бригад

Президент России Владимир Путин обсудил с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим командиром «Вагнера» Андреем Трошевым формирование добровольческих подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что во время последней встречи с Трошевым был поднят вопрос создания таких корпусов, которые могут выполнять различные боевые задачи, в первую очередь, в зоне проведения спецоперации. «Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — указал Путин.

Ранее глава России заявил о необходимости предоставления одинаковых социальных гарантий всем участникам спецоперации «вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи».