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16:10, 29 сентября 2023Экономика

Россиян предупредили о дефиците ржаного хлеба

Союз мукомолов предупредил о дефиците ржаного хлеба из-за урожая

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский урожай ржи в 2023 году может снизиться до 1,8 миллиона тонн — в таком случае хлеб из этой культуры станет дорогой редкостью, предупредил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. Его слова приводит «Интерфакс».

Для сравнения: годом ранее урожай составил 2,18 миллиона тонн. В 2023 году посевы ржи сократились с 894 до 834 тысяч гектаров.

Из прогнозируемого на 2023 год объема урожая на рожь 1-3 классов придется примерно 97 процентов, однако 59 процентов этого объема составит рожь 3-го класса. Это плохие показатели качества, объяснил Свириденко. По его мнению, «рожь выпала из поля зрения государственных органов», и сейчас производство ржаной муки составляет всего 10 процентов от объема производства пшеничной.

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На этом фоне стоит ожидать, что вскоре ржаного хлеба в России не будет в достаточных количествах, либо он станет «псевдореликтом». «Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», — ожидает эксперт.

Однако сейчас оптовые цены на рожь в России настолько низкие, что «сельхозпроизводитель, если даже очень захочет, заниматься ею не будет», добавляет председатель комиссии Торгово-промышленной палаты по агропромышленному комплексу академик РАН Петр Чекмарев. Это еще один фактор, который может привести к дефициту ржи в следующем году. «Сегодня рожь по 5 тысячу рублей за тонну — это ни в какие рамки не входит. Все (покупатели ржи) хотят дешево, это понятно, но нужна сбалансированность в цене», — сказал Чекмарев.

В августе представители российских хлебозаводов заявили, что не справляются с резким увеличением себестоимости производства, и сдерживать отпускные цены на продукцию становится все сложнее. Они прогнозировали, что стоимость может вырасти на 7-10 процентов к концу года. Одной из главных причин роста затрат пекарей стало рекордное подорожание муки. 

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    Софья Ермакова
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