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17:33, 29 сентября 2023Силовые структуры

Уроженке Крыма продлили срок содержания под стражей по делу о шпионаже

Суд в Москве продлил арест уроженке Крыма Умеровой по делу о шпионаже

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Москве продлил срок ареста уроженке Крыма Ление Умеровой по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд столицы.

О продлении срока содержания под стражей ходатайствовал следователь ФСБ. Арестованная пробудет в СИЗО до 4 января 2024 года.

В мае 2022 года пресс-служба Лефортовского суда сообщила, что Умерова задержана по подозрению в госизмене. В отношении нее ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Все материалы засекречены.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины.

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