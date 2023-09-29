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00:31, 29 сентября 2023Наука и техника

Названы преимущества истребителя пятого поколения Су-57

Полковник Матвийчук: Су-57 превосходит все истребители четвертого поколения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Истребители пятого поколения Су-57 сильно отличаются от моделей, переданных на вооружение Вооруженных Сил России еще три-четыре года назад. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам Матвийчука, истребитель Су-57, который сейчас поступил на вооружение Минобороны РФ, является очень мощной машиной. «Он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи, также он малозаметен», — назвал преимущества боевой машины эксперт.

Специалист отметил, что у американской армии есть похожие истребители, но отечественная машина имеет «очень большой перспективный уровень роста». Анатолий Матвийчук подчеркнул, что новый Су-57 выполняет функции поддержки пехоты на поле боя и крайне сильно отличается от других истребителей, которые армия России приняла на вооружение буквально три-четыре года назад.

Ранее стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) передал Минобороны России серийные истребители Су-57 и Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, а также были протестированы в различных режимах

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    Андрей Ставицкий
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