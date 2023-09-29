Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:06, 29 сентября 2023Из жизни

Вебкам-модель основала церковь «для грешников»

Daily Star: в США вебкам-модель основала церковь и стала пастором

Фото: @clca69

Работающая в индустрии для взрослых жительница США основала церковь и стала пастором. Об этом сообщает Daily Star.

Кристи Лав выросла в консервативной христианской семье. По словам женщины, ее мать и отец были любящими, но строгими родителями. В сознательном возрасте Лав вышла замуж и вместе с мужем стала ходить в церковь, к которой ее с детства приобщали родители. Женщина рассказала, что в определенный период жизни она и ее партнер столкнулись с финансовыми трудностями. Лав искала работу и результате приняла решение стать вебкам-моделью.

После того как о деятельности Лав стало известно священнослужителям, ее вместе с мужем перестали принимать в церквях. Вебкам-модель утверждает, что это было худшее время в ее жизни. Она перестала посещать богослужения, однако никогда не теряла веру в Бога и продолжала молиться. Вскоре она задумала открыть собственную церковь, которую назвала «Живая вера». Лав отметила, что создала организацию «от грешников для грешников», то есть для тех, кого так же, как и ее, отвергают в других церквях.

Материалы по теме:
«Человека легко осудить, но очень сложно принять» Что верующие геи, лесбиянки и трансгендеры думают о церкви и боге
«Человека легко осудить, но очень сложно принять»Что верующие геи, лесбиянки и трансгендеры думают о церкви и боге
15 марта 2020
«Что я сделал со своей жизнью?» Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
«Что я сделал со своей жизнью?»Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
28 июня 2021

В церкови, которой вместе с мужем руководит вебкам-модель, регулярно собирается небольшое количество человек. А каждое воскресенье на богослужениях присутствуют от четырех до семи тысяч человек онлайн. «Иногда нужно пройти через боль, чтобы найти свое предназначение. И я очень благодарна за всю боль, ненависть со стороны людей и осуждение, потому что чувствую, что стала намного сильнее. Я нахожусь там, где могу по-настоящему любить людей и не чувствовать осуждения. Поэтому я благодарна за все, через что прошла», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В США увидели нежелание НАТО отвечать на возможный удар России. Эксперты RAND просчитали три сценария эскалации

    Губернатор обратился к жителям после атаки 10 дронов на Курскую область

    ВКС России уничтожили последние переправы через Оскол новейшими ракетами

    Вебкам-модель основала церковь «для грешников»

    Психолог объяснила неготовность некоторых людей к сексу после долгих свиданий

    Байден указал на отсутствие у Путина «демократической косточки»

    Минобороны заявило об уничтожении 11 беспилотников за ночь в России

    Российские бойцы получили сертификаты за уничтожение танка Leopard

    В США заявили о разочаровании американцев из-за страха Байдена перед Путиным

    Объяснены новые штрафы за непоставку техники на сборные пункты при мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости