Вебкам-модель основала церковь «для грешников»

Daily Star: в США вебкам-модель основала церковь и стала пастором

Работающая в индустрии для взрослых жительница США основала церковь и стала пастором. Об этом сообщает Daily Star.

Кристи Лав выросла в консервативной христианской семье. По словам женщины, ее мать и отец были любящими, но строгими родителями. В сознательном возрасте Лав вышла замуж и вместе с мужем стала ходить в церковь, к которой ее с детства приобщали родители. Женщина рассказала, что в определенный период жизни она и ее партнер столкнулись с финансовыми трудностями. Лав искала работу и результате приняла решение стать вебкам-моделью.

После того как о деятельности Лав стало известно священнослужителям, ее вместе с мужем перестали принимать в церквях. Вебкам-модель утверждает, что это было худшее время в ее жизни. Она перестала посещать богослужения, однако никогда не теряла веру в Бога и продолжала молиться. Вскоре она задумала открыть собственную церковь, которую назвала «Живая вера». Лав отметила, что создала организацию «от грешников для грешников», то есть для тех, кого так же, как и ее, отвергают в других церквях.

В церкови, которой вместе с мужем руководит вебкам-модель, регулярно собирается небольшое количество человек. А каждое воскресенье на богослужениях присутствуют от четырех до семи тысяч человек онлайн. «Иногда нужно пройти через боль, чтобы найти свое предназначение. И я очень благодарна за всю боль, ненависть со стороны людей и осуждение, потому что чувствую, что стала намного сильнее. Я нахожусь там, где могу по-настоящему любить людей и не чувствовать осуждения. Поэтому я благодарна за все, через что прошла», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.

