В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна

В Белом дом надеются, что конгресс США согласует бюджет и предотвратит шатдаун

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг выразила надежду на предотвращение шатдауна. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, есть шанс, что конгресс США согласует бюджет и предотвратит шатдаун. «Я все еще надеюсь, я все еще сохраняю оптимизм — у нас есть полтора дня, чтобы доделать то, что нужно, чтобы они [конгрессмены] согласились на сделку, предложенную им сенатом США», — отметила она.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Милле заявил, что ведомство начало подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября.

27 сентября президент США Джо Байден признал, что не готов к предотвращению шатдауна. Американский лидер подчеркнул, что не знает, какие действия он мог бы предпринять, чтобы этого не произошло. «Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — сказал глава Белого дома.