Центр «охотника за нацистами» напомнил про связь Канады с военными преступниками

Центр Визенталя: Канада не хочет решать проблемы нацистских военных преступников

Центр «охотника за нацистами» Симона Визенталя призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо открыто осудить дивизию СС «Галичина». Об этом говорится на сайте еврейской правозащитной организации.

Директор отдела глобальных социальных действий Центра раввин Авраам Купер напомнил, что сам Визенталь отказался посещать Канаду, заявив, что у Оттавы нет политической воли решать проблемы нацистских военных преступников. Он также отметил, что никто не приставлял пистолет к виску, требуя от украинцев служить в этом подразделении, а после Второй мировой войны 5000 украинцев оказались в Канаде. Многие идентифицировали себя как антикоммунисты, но среди них были лица, причастные к преступлениям против человечности и военным преступлениям.

«Некоторые спрашивают, кто выиграл холодную войну. Ими стали бывшие нацистские военные преступники», — заявил Купер.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за инцидент, назвал присутствие Хунки ужасной ошибкой и надругательством над памятью людей, пострадавших от нацизма.

В 2020 году неизвестные осквернили кенотаф (надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного) солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском Оксвилле. На памятнике появилась надпись Nazi war monument («Нацистский военный памятник»). Однако полиция сочла этот инцидент преступлением на почве ненависти к украинцам в целом или «украинским членам культурного центра».

Дивизия СС «Галичина», состоящая из украинских добровольцев, существовала в годы Второй мировой войны. Она входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года ее формально включили в состав Украинской национальной армии. В 1945 году решением Нюрнбергского трибунала войска СС были признаны преступной организацией.