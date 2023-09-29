В Азербайджане задержали бывшего замкомандующего армянскими силами в Карабахе

В Азербайджане задержали экс-замкомандующего силами Армении в Карабахе Манукяна

Бывшего заместителя командующего силами Армении в Нагорном Карабахе Давида Манукяна задержали. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, передает ТАСС.

«Гражданин Армении Д. Манукян арестован за террористические преступления, совершенные им в Карабахе», — заявили в ведомстве. Отмечается, что задержанный, являясь первым заместителем командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), участвовал в организации деятельности и управлении незаконными вооруженными формированиями.

Его задержали 27 сентября, уточнили в СГБ республики. Манукян был привлечен к уголовной ответственности как обвиняемый. Суд постановил арестовать его. В ведомстве проинформировали, что военного обвинили в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, незаконном пересечении азербайджанской границы и создании незаконных вооруженных формирований.

Ранее силовики Азербайджана задержали экс-командующего армией НКР Левона Мнацаканяна на КПП «Лавчин». 28 сентября сообщалось, что у Баку есть список из нескольких сотен армян из Нагорного Карабаха, которых планируется задержать по различным обвинениям.