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17:50, 28 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Баку задержать несколько сотен армян Карабаха

Reuters: Баку планирует задержать несколько сотен армян из Нагорного Карабаха

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

У Азербайджана есть список из нескольких сотен армян из Нагорного Карабаха, которых Баку планирует задержать по различным обвинениям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

«У Азербайджана есть список из "пары сотен" армян в Карабахе, которых хотят задержать по обвинениям в различных преступлениях», — сообщает агентство.

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