Азербайджан объявил начало регистрации армян Карабаха для определения статуса

Власти Азербайджана объявили начало регистрации армян Нагорного Карабаха для определения их юридического статуса. Об этом заявили в администрации азербайджанского президента, пишет агентство APA.

Уточняется, что для обеспечения устойчивой реинтеграции в азербайджанское общество армянского населения, проживающего в Карабахе, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в регионе были даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц.

Прием обращений и процесс регистрации будут проводиться онлайн Государственной миграционной службой. Отмечается, что с этой целью был создан специальный портал, который должен обеспечить удобство обращающимся лицам и доступность информации.

Ранее Баку призвал армянских жителей Карабаха не покидать места жительства и стать частью азербайджанского общества. Кроме того, в МИД Азербайджана сообщили, что для установления мира и безопасности в регионе Ереван должен устранить препятствия на пути реинтеграции армянский жителей и сосредоточиться на успешном завершении переговоров по мирному договору.