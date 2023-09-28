Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 28 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан объявил начало регистрации армян Карабаха

Азербайджан объявил начало регистрации армян Карабаха для определения статуса

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Власти Азербайджана объявили начало регистрации армян Нагорного Карабаха для определения их юридического статуса. Об этом заявили в администрации азербайджанского президента, пишет агентство APA.

Уточняется, что для обеспечения устойчивой реинтеграции в азербайджанское общество армянского населения, проживающего в Карабахе, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в регионе были даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц.

Прием обращений и процесс регистрации будут проводиться онлайн Государственной миграционной службой. Отмечается, что с этой целью был создан специальный портал, который должен обеспечить удобство обращающимся лицам и доступность информации.

Ранее Баку призвал армянских жителей Карабаха не покидать места жительства и стать частью азербайджанского общества. Кроме того, в МИД Азербайджана сообщили, что для установления мира и безопасности в регионе Ереван должен устранить препятствия на пути реинтеграции армянский жителей и сосредоточиться на успешном завершении переговоров по мирному договору.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

    Раскрыт самый негостеприимный для туристов регион России

    В российском регионе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

    Россиянам предложили простой способ стать благотворителями

    Силуанов оценил ситуацию с ценами фразой «если не покупать, то нормальные»

    Украине предрекли сокращение помощи от Запада

    Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

    Путин связал выборы в новых регионах с полноценной интеграцией в Россию

    В Финляндии высказались о возможном размещении ядерного оружия

    Уникальный препарат для лечения рака выпустили в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости