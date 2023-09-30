На Украине заявили об уничтожении 90 процентов средств ПВО в Харьковской области

90 процентов систем ПВО в Харьковской области уничтожили еще в начале СВО

В начале специальной военной операции (СВО) в Харьковской области было уничтожено 90 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Он заявил, что российские военные знали о местоположении и структуре всех командных пунктов, которые были построены еще при СССР. В связи с этим, как утверждает Мельник, именно по таким координатам были запущены первые ракеты.

Ранее в сентябре в городе Днепропетровск на Украине был поврежден объект критической инфраструктуры. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что люди при этом не пострадали.