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08:20, 23 сентября 2023Бывший СССР

В украинском городе поврежден объект критической инфраструктуры

Лысак: в украинском Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

В городе Днепропетровск на Украине поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале.

О том, какой именно объект получил повреждения, не уточняется. Лысак подчеркнул, что люди при этом не пострадали.

21 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сигнал о воздушной опасности прозвучал с 03:52 по 05:49 по местному времени (совпадает с московским).

16 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.

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    Екатерина Подвигина
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