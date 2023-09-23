В украинском городе поврежден объект критической инфраструктуры

Лысак: в украинском Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

В городе Днепропетровск на Украине поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале.

О том, какой именно объект получил повреждения, не уточняется. Лысак подчеркнул, что люди при этом не пострадали.

21 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сигнал о воздушной опасности прозвучал с 03:52 по 05:49 по местному времени (совпадает с московским).

16 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.