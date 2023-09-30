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14:26, 30 сентября 2023Россия

Российская система ПВО перехватила снаряд HIMARS

Минобороны: российские средства ПВО перехватили снаряды HIMARS и РСЗО «Ураган»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: John Schoebel / Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила один снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские средства ПВО также уничтожили девять снарядов РСЗО «Ураган». Кроме того, российские военные уничтожили порядка 25 беспилотников, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее российские военные уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в Херсонской области разбиты два склада боеприпасов ВСУ — в районе поселений Киселевка и Шляховое. В ДНР российские военные выявили еще один склад, который находился вблизи города Краматорск.

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