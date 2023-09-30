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14:19, 30 сентября 2023Россия

Российские войска разбили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и под Херсоном

МО: ВС РФ уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в Херсонской области разбиты два склада боеприпасов ВСУ — в районе поселений Киселевка и Шляховое. В ДНР российские военные выявили еще один склад, который находился вблизи города Краматорск.

Ранее российские военные также уничтожили украинские позиции. Минобороны показало на видео фрагмент съемки беспилотника в районе села Спорное. Помимо этого,известно, что 30 сентября на донецком направлении российские военные отразили семь атак со стороны Украины, а на южнодонецком — две.

В сентябре в сети также появилось видео поражения российской крылатой ракетой склада войск Украины, где хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. На кадрах заметны постройки, а затем — мощные взрывы и большой столб дыма.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Кошечкина
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