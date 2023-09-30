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14:08, 30 сентября 2023Россия

Российские военные отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении российские военные отразили семь атак ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На донецком направлении российские военные отразили еще семь атак со стороны Украины. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, бойцы ВСУ пытались атаковать российские позиции в районе поселений Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик. При этом действия противника не увенчались успехом. Конашенков также отметил, что ВСУ понесли потери в живой силе.

Ранее российские военные также уничтожили украинские позиции. Минобороны показало на видео фрагмент съемки беспилотника в районе села Спорное. На кадрах видно, как артиллеристы точным попаданием разбивают позиции противника. Помимо этого, видно, как российские военные ударяют по украинским бойцам вблизи проселочной дороги.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Кошечкина
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