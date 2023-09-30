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14:08, 30 сентября 2023Россия

Российские военные отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: ВС РФ отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ВСУ попытались атаковать в районах Ровнополя и Приютного. Помимо этого, Минобороны отчиталось о нанесении поражения украинским штурмовым отрядам в районе населенного пункта Никольское.

Также Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении. Помимо этого стало известно, что российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Кошечкина
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