Российские военные отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: ВС РФ отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ВСУ попытались атаковать в районах Ровнополя и Приютного. Помимо этого, Минобороны отчиталось о нанесении поражения украинским штурмовым отрядам в районе населенного пункта Никольское.

Также Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении. Помимо этого стало известно, что российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.