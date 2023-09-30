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14:12, 30 сентября 2023Россия

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области

МО РФ: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у Степовой Новоселовки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Степовой Новоселовки в Харьковской области. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает Минобороны России.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение украинским военным. ВСУ понесли потери в живой силе, уничтожены два автомобиля. Также поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ испытывают проблемы с поставками боеприпасов и провизии на купянском направлении. Для доставки боекомплектов к артиллерийским системам, военным материально-технического обеспечения приходится делать большой крюк через наведенную понтонную переправу северо-восточнее от Сеньково, рассказал Марочко.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Алина Гончарова
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