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08:50, 29 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с поставками боеприпасов

Марочко: у ВСУ проблемы с поставками боеприпасов на купянском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с поставками боеприпасов и провизии на купянском направлении, рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, после уничтожения российскими войсками переправы через реку Оскол в районе Сеньково Харьковской области, украинские формирования, находящиеся на позициях восточнее Оскольского водохранилища, начали испытывать трудности с логистикой и поставками материально-технических средств.

«Украинскими боевиками сделано с подручных средств несколько плотов, с помощью которых переправляют не тяжелые грузы, провизию и медикаменты», — написал он.

Для доставки боекомплектов к артиллерийским системам, военным материально-технического обеспечения приходится делать большой крюк через наведенную понтонную переправу северо-восточнее от Сеньково, рассказал Марочко.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские Вооруженные силы значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области.

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    Варвара Кошечкина
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