Шойгу заявил о значительном расширении зоны контроля в Харьковской области

Шойгу: Вооруженные силы России значительно расширили зону контроля у Синьковки

Вооруженные силы (ВС) России значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава Минобороны страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка», — сказал министр во время заседания коллегии оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что украинский штурмовик Су-25 был сбит в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточнялось, что самолет был поражен российскими средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.