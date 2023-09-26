Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 26 сентября 2023Россия

Шойгу заявил о значительном расширении зоны контроля в Харьковской области

Шойгу: Вооруженные силы России значительно расширили зону контроля у Синьковки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава Минобороны страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка», — сказал министр во время заседания коллегии оборонного ведомства.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

Ранее стало известно, что украинский штурмовик Су-25 был сбит в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточнялось, что самолет был поражен российскими средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

    Боец ВСУ рассказал о своем спасении российскими военными

    Началась проверка данных об избиении бойцов из Северной Осетии в Токмаке

    Пятиметровая кобра съела трехметрового питона после семичасовой схватки

    Названы популярные у российских мужчин автомобили

    В России пообещали возобновить производство автозапчастей на бывшем заводе Bosch

    Шесть человек попали в больницу после драки с топорами в российском городе

    Адвокату певицы Славы дали попытку урегулировать конфликт с Хайдаровым до суда

    Антарктический морской лед достиг рекордного минимума

    Появилась информация об отъезде Земфиры из квартиры Литвиновой в Париже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости