Минобороны: украинский Су-25 сбит средствами ПВО над Запорожской областью

Украинский штурмовик Су-25 сбит в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был поражен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), уточнил представитель военного ведомства.

Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 473 украинских самолета, говорится в сводке Минобороны.

19 сентября Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью. Незадолго до этого еще одни аппарат того же класса был уничтожен над Брянской областью. Оба беспилотника были сбиты средствами ПВО.