Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 19 сентября 2023Россия

Украинский штурмовик Су-25 сбит в небе над Запорожской областью

Минобороны: украинский Су-25 сбит средствами ПВО над Запорожской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский штурмовик Су-25 сбит в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был поражен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), уточнил представитель военного ведомства.

Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 473 украинских самолета, говорится в сводке Минобороны.

19 сентября Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью. Незадолго до этого еще одни аппарат того же класса был уничтожен над Брянской областью. Оба беспилотника были сбиты средствами ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Баку решили полностью очистить регион от армянских военных

    МИД России пообещал ответить на удаления видео на YouTube

    Боня оценила лицо после пластики фразой «я сама пугаюсь своего отражения»

    Российский силовик получил от застройщика 18 миллионов рублей

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру после родов

    Туристка заказала в ресторане лобстера за 20 тысяч рублей и отпустила его в море

    МИД Южной Кореи вызвал посла России

    Россиянам дали советы по спасению увядших огурцов

    Названо условие роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель

    Жилье в популярной у россиян стране подорожало почти вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости