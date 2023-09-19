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12:30, 19 сентября 2023Россия

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью

Фото: РИА Новости

В небе над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник над Брянской областью сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

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В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, атаке со стороны Украины подвергся поселок Суземка, находящийся неподалеку от государственной границы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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