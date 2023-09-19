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14:05, 19 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило еще об одной предотвращенной атаке БПЛА на территории России

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Ранее 19 сентября военное ведомство сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью.

Сбитый над Белгородской областью БПЛА самолетного типа был нацелен на объекты на территории России, подчеркнули в Минобороны. Аппарат был уничтожен около 13:00 мск, добавили в министерстве.

Ранее появились сведения о применении украинскими войсками самоуничтожающихся беспилотников. Такие аппараты взрываются через несколько часов. Военный эксперт Александр Михайлов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что отложенная детонация БПЛА может быть обусловлена стремлением нанести больший урон.

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    Алан Босиков
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