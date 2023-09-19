Генерал ФСБ назвал цель самоуничтожения дронов ВСУ

Генерал ФСБ Михайлов: цель самоуничтожающихся дронов ВСУ — большой урон

Задачей самоуничтожающихся дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть нанесение большего урона. Также режим самоуничтожения закладывается для того, чтобы объект не попал в руки противнику. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, военный эксперт Александр Михайлов.

«Самоуничтожение ракет, дронов абсолютно не ново. Такие устройства использовались еще в период Великой Отечественной войны, объект заряжался на самоуничтожение по прошествии времени. Это вполне естественно. Задачи могут быть разные, вплоть до того, чтобы объект не попал в руки противника», — сказал Михайлов.

Он также добавил, что подобные дроны не представляют большой опасности для России, поскольку чаще всего они уничтожаются еще на подлете к объекту силами ПВО и РЭБ.

«Вопрос самоуничтожения закладывается в конструкцию самой ракеты, техники. Даже на наших ракетах это стоит, так что данный прием нормален и объективно необходим», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что в России стали находить дроны Вооруженных сил Украины с таймерами самоуничтожения. Такие беспилотники взрываются через несколько часов после падения.

