Россиян предупредили о неработающей у iPhone 15 мобильной связи в стране

Эксперт МТС Голицына: в купленном в интернете iPhone 15 может не работать связь

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына заявила, что у купленных в интернете iPhone 15 может не работать мобильная связь в России. Ее комментарий публикует РИА Новости.

Эксперт предупредила, что в интернете распространен «серый» импорт, в связи с чем новая модель iPhone, а также другие виды смартфонов могут не поддерживать российский диапазон связи. По словам специалистки, вследствие этого российские пользователи могут столкнуться с перебоями в работе гаджетов или вовсе остаться без связи.

При этом Голицына уточнила, что официальные продажи iPhone 15 уже открыты у отечественных ретейлеров. Кроме того, она подчеркнула, что устройства, продающиеся на маркетплейсах и досках объявлений, не дают никаких гарантий качества.

Ранее в сентябре МТС сообщила о старте продаж iPhone 15 и 15 Pro. Сообщалось, что клиенты могут получить интернет-заказы с помощью доставки. В розничной сети МТС модели iPhone 15 и 15 Pro на первом этапе доступны в Москве и в Санкт-Петербурге. В ближайшее время компания планирует привезти смартфоны и в другие регионы России.

