Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 30 сентября 2023Бывший СССР

Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский создал концлагерь на Украине

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании концлагеря на Украине. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По словам экс-советника, нынешнее правительство совершает репрессивные действия в отношении жителей Украины. «Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда», — высказался политолог.

Материалы по теме:
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского. Его автомобиль расстреляли из автоматов
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.Его автомобиль расстреляли из автоматов
22 сентября 2021
«Нас тут убивают *****» Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
«Нас тут убивают *****»Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
2 марта 2022
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом» Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом»Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
6 марта 2022

При этом Соскин рассказал, что представители власти призывают западные государства не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину. Среди прочего он также раскритиковал их требование к гражданам страны на Украину и воевать в рядах Вооруженных сил Украины.

«Это абсолютно ошибочное и неправильно заявление. Я даже считают, что оно преступное», — отметил бывший советник.

Ранее в сентябре на Украине объяснили нежелание Зеленского проводить выборы. Как утверждал Олег Соскин, глава государства осознает, что не будет переизбран. При этом Соскин объяснил, что отказ от проведения выборов на Украине станет нарушением конституции республики.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили о праве Украины атаковать ракетами Taurus территорию России

    Российские военные отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

    «Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»

    В России предложили направить западные и украинские активы на поддержку армии

    Медведев пообещал больше новых регионов в составе России

    Аналитик описал панику в Пентагоне из-за уничтожения техники НАТО на Украине

    Противник вступления Швеции в НАТО сжег куклу Эрдогана у посольства Турции

    Десять школьников пострадали от распыленного на уроке перцового баллончика

    На Украине заявили об уничтожении 90 процентов средств ПВО в Харьковской области

    Премьер Словакии пошел на выборы в парламент и забыл взять паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости