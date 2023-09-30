Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский создал концлагерь на Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании концлагеря на Украине. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По словам экс-советника, нынешнее правительство совершает репрессивные действия в отношении жителей Украины. «Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда», — высказался политолог.

При этом Соскин рассказал, что представители власти призывают западные государства не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину. Среди прочего он также раскритиковал их требование к гражданам страны на Украину и воевать в рядах Вооруженных сил Украины.

«Это абсолютно ошибочное и неправильно заявление. Я даже считают, что оно преступное», — отметил бывший советник.

Ранее в сентябре на Украине объяснили нежелание Зеленского проводить выборы. Как утверждал Олег Соскин, глава государства осознает, что не будет переизбран. При этом Соскин объяснил, что отказ от проведения выборов на Украине станет нарушением конституции республики.