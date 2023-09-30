Зятя победительницы «Миссис России-Вселенной» арестовали по делу о краже

Зять победительницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная» арестован по делу о краже

Зятя победительницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная» арестовали на два месяца по делу о краже из строительного гипермаркета. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщается в Telegram-канале «КП Петербург».

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала за вывоз на машине неоплаченных товаров из строительного магазина дочь победительницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная» и ее молодого человека, который был за рулем автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. У подозреваемых изъяли сварочный аппарат, который они украли в магазине.

Ночь молодые люди провели в изоляторе временного содержания. Девушка свою вину признала. Мужчина заявил, что возлюбленная решила украсть товар без его ведома.

27 сентября сообщалось, что водитель серебристого Range Rover, который зарегистрирован на победительницу конкурса «Миссис Россия-Вселенная», и его спутница уехали из гипермаркета, не оплатив товар. Работники магазина пытались остановить машину — они пробовали заблокировать проезд внедорожнику тележками и собой. Однако паре все равно удалось скрыться.