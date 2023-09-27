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08:29, 27 сентября 2023Силовые структуры

Победительница конкурса «Миссис Россия-Вселенная» попыталась обокрасть магазин

В Петербурге Миссис Россия-Вселенная 2020 Сергеева попыталась ограбить магазин

Фото: Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Петербурге победительница конкурса «Миссис Россия-Вселенная» 2020 года Светлана Сергеева со спутником попытались вывезти на машине неоплаченные товары из строительного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, за рулем серебристого Range Rover, который зарегистрирован на Сергееву, сидел мужчина, а рядом находилась его спутница. Работники магазина пытались остановить машину, пара внутри которой хотела совершить кражу, — сотрудники пробовали заблокировать проезд внедорожнику тележками и собой. Однако Сергеевой и ее спутнику все равно удалось скрыться.

При этом муж победительницы конкурса красоты рассказал, что сам ищет жену, так как не может до нее дозвониться.

Ранее в Екатеринбурге девушка выкрала из секс-шопа мастурбаторы, пока ее друг отвлекал продавца.

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    Варвара Митина
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