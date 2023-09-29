Задержана дочь победительницы «Миссис России-Вселенной» за ограбление

В Петербурге полиция задержала дочь победительницы «Миссис России-Вселенной»

В Петербурге полиция задержала дочь победительницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная» за вывоз на машине неоплаченных товаров из строительного магазина. Об этом сообщает «Агентство журналистских расследований».

Силовики задержали и молодого человека девушки, который был за рулем автомобиля. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. У подозреваемых изъяли сварочный аппарат, который они украли в магазине.

Ночь молодые люди провели в изоляторе временного содержания. Девушка свою вину признала. Мужчина заявил, что возлюбленная решила стащить товар без его ведома.

27 сентября стало известно, что водитель серебристого Range Rover, который зарегистрирован на победительницу конкурса «Миссис Россия-Вселенная», и его спутница уехали из гипермаркета, не оплатив товар. Работники магазина пытались остановить машину — они пробовали заблокировать проезд внедорожнику тележками и собой. Однако паре все равно удалось скрыться.