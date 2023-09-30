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12:26, 30 сентября 2023Культура

Игорь Николаев решил повысить цены на выступления минимум на миллион рублей

Mash: Игорь Николаев повысит стоимость выступлений минимум на миллион рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец Игорь Николаев решил повысить цены на свои выступления минимум на миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что с 10 октября текущего года артист начнет рассматривать более выгодные предложения для сотрудничества, которые будут поближе к Москве и дороже по стоимости. По словам инсайдера из близкого окружения Николаева, певец решил сократить количество выступлений до двух-трех в месяц. При этом за каждый концерт звезда рассчитывает получить от четырех миллионов рублей.

Кроме того, отмечается, что Николаев не готов ездить по стране, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Ранее в сентябре стало известно о выписке Игоря Николаева из клиники. Уточнялось, что исполнитель продолжит восстанавливаться после перенесенной операции на сердце из дома. Врачи зафиксировали положительную динамику в состоянии артиста, в связи с чем необходимость его пребывания в стационаре исчезла.

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    Екатерина Ештокина
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