В Госдуме предупредили о желании Армении выйти из ОДКБ

Депутат Затулин заявил, что Армения в обозримом будущем захочет выйти из ОДКБ

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что Армения в обозримой перспективе может заявить о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Своим мнением политик поделился с Telegram-каналом «Абзац».

Парламентарий заявил, что решение по отключению российских телеканалов на территории республики, скорее всего, будет принято. Он также напомнил, что ему самому запретили въезд в Армению еще в прошлом году. Эти инициативы он связал с борьбой с российским влиянием в регионе.

«Более того, в обозримой перспективе будет сделана попытка выхода Армении из ОДКБ и поставлен вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри», – высказался Затулин.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит Армения. В своем обращении премьер также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.