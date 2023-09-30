Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 30 сентября 2023Россия

В Госдуме предупредили о желании Армении выйти из ОДКБ

Депутат Затулин заявил, что Армения в обозримом будущем захочет выйти из ОДКБ

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что Армения в обозримой перспективе может заявить о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Своим мнением политик поделился с Telegram-каналом «Абзац».

Парламентарий заявил, что решение по отключению российских телеканалов на территории республики, скорее всего, будет принято. Он также напомнил, что ему самому запретили въезд в Армению еще в прошлом году. Эти инициативы он связал с борьбой с российским влиянием в регионе.

«Более того, в обозримой перспективе будет сделана попытка выхода Армении из ОДКБ и поставлен вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри», – высказался Затулин.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит Армения. В своем обращении премьер также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев высказался о сроках окончания СВО

    Зятя победительницы «Миссис России-Вселенной» арестовали по делу о краже

    Парикмахер опровергла популярный миф о вреде ежедневного мытья головы

    Президент Абхазии оценил экономический ущерб от войны с Грузией

    Доктор Мясников назвал действенный способ лечения насморка

    Шольц настоял на введении более строгого контроля на внешних границах ЕС

    В Ставрополье мужчину освободили из рабства пенсионера

    В Госдуме предупредили о желании Армении выйти из ОДКБ

    Канада поставила Украине 40 тысяч снарядов натовского калибра

    В Москве девушка показала грудь в обмен на бутылку шампанского и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости