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16:02, 30 сентября 2023Бывший СССР

Западный аналитик объяснил бесполезность плана Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина может капитулировать или исчезнуть

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине придется прекратить существование или согласиться с условиями России. Так объяснил бесполезность плана Владимира Зеленского по завершению конфликта бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала [президента России] Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам — это даже не серьезное предложение», — сказал он.

По словам западного аналитика, конфликт завершится только на российских условиях и у киевского руководства осталось мало вариантов — капитулировать или допустить исчезновение Украины как государства.

Ранее обозреватель Sussidiario Джанандреа Гайан заявил, что план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален. «Украинский президент сделал гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко», — добавил он.

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    Алевтина Запольская
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