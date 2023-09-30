Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина может капитулировать или исчезнуть

Украине придется прекратить существование или согласиться с условиями России. Так объяснил бесполезность плана Владимира Зеленского по завершению конфликта бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала [президента России] Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам — это даже не серьезное предложение», — сказал он.

По словам западного аналитика, конфликт завершится только на российских условиях и у киевского руководства осталось мало вариантов — капитулировать или допустить исчезновение Украины как государства.

Ранее обозреватель Sussidiario Джанандреа Гайан заявил, что план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален. «Украинский президент сделал гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко», — добавил он.