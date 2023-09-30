Крупный пожар в Дагестане охватил 20 домов

РИА Дагестан: в селе Хутрах произошел крупный пожар, охвативший 20 домов

В Цунтинском районе Дагестана произошел крупный пожар. Соответствующую информацию публикует РИА Дагестан.

Сообщается, что пламя охватило около 20 домов в селе Хутрах. При этом в тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население. Кроме того, уточняется, что информация о случившемся поступила в службу 112 в 15:47 по местному времени.

Ранее в сентябре три человека пострадали при пожаре в квартире в жилом доме в подмосковном Королеве. В ведомстве уточнили, что все произошло на проспекте Космонавтов. Одного из пострадавших доставили в больницу.