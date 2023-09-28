Под Москвой три человека пострадали при пожаре в квартире

МЧС: три человека пострадали при пожаре в квартире в доме в Королеве

Три человека пострадали при пожаре в квартире в жилом доме в подмосковном Королеве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного Главного управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что все произошло на проспекте Космонавтов. Одного из пострадавших доставили в больницу. Всего из дома эвакуировали 20 человек, включая пятерых детей. Семь человек были спасены.

Представитель МЧС разъяснил, что площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано, тушение продолжается, указал он.

В конце августа сотрудник МЧС России пострадал при тушении пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске. Тогда из дома, объятого огнем, эвакуировали 30 человек, среди них было пять детей.