Стало известно о пострадавшем при пожаре в жилом доме под Москвой

«360»: при тушении пожара в Красногорске пострадал сотрудник МЧС

Один сотрудник МЧС России пострадал при тушении пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает телеканал «360».

Пожарный получил травмы во время работ по тушению. Точное состояние пострадавшего уточняется, официального подтверждения этой информации пока не поступало.

О ЧП стало известно ранее 28 августа. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 30 человек, среди них пять детей.

Огонь охватил тысячу квадратных метров, пожарные локализовали возгорание на площади 900 квадратных метров.